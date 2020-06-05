Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!» — написал он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о возвращении на родину американца Уайта после двух лет заключения в иранской тюрьме.

В это же время в США был освобождён ирано-американский доктор Маджид Тахери.