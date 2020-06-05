Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы.
Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!» — написал он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о возвращении на родину американца Уайта после двух лет заключения в иранской тюрьме.

В это же время в США был освобождён ирано-американский доктор Маджид Тахери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить