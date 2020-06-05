Зариф призвал освободить из тюрем США всех иранских заключённых

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с призывом к США освободить всех иранских заключённых, после того как Тегеран выпустил американца Майкла Уайта.
Зариф призвал освободить из тюрем США всех иранских заключённых
  • Reuters

«Рад, что доктор Маджид Тахери и господин Уайт скоро воссоединятся со своими семьями. Профессор Асгари успешно вернулся домой в среду. То же самое можно осуществить в отношении всех заключённых», — написал он в Twitter.

Зариф уточнил, что американская сторона в этой ситуации не должна действовать избирательно. По его мнению, все иранцы, которые находятся в тюрьмах США, должны вернуться домой.

Ранее агентство Associated Press сообщило о возвращении на родину американца Уайта после двух лет заключения в иранской тюрьме.

В то время как в США был освобождён ирано-американский доктор Маджид Тахери.

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