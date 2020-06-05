Зариф призвал освободить из тюрем США всех иранских заключённых

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с призывом к США освободить всех иранских заключённых, после того как Тегеран выпустил американца Майкла Уайта.

«Рад, что доктор Маджид Тахери и господин Уайт скоро воссоединятся со своими семьями. Профессор Асгари успешно вернулся домой в среду. То же самое можно осуществить в отношении всех заключённых», — написал он в Twitter.

Pleased that Dr. Majid Taheri and Mr. White will soon be joining their families.



Prof. Sirous Asgari was happily reunited with his family on Weds.



This can happen for all prisoners. No need for cherry picking.



Iranian hostages held in—and on behalf of—the US should come home. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2020

Зариф уточнил, что американская сторона в этой ситуации не должна действовать избирательно. По его мнению, все иранцы, которые находятся в тюрьмах США, должны вернуться домой.

Ранее агентство Associated Press сообщило о возвращении на родину американца Уайта после двух лет заключения в иранской тюрьме.

В то время как в США был освобождён ирано-американский доктор Маджид Тахери.