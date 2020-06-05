В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
- Reuters
- © Florion Goga
По его словам, оборонное ведомство страны отмечает рост числа турецких провокаций в последнее время.
«Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он подчеркнул готовность Греции к военному противостоянию с Турцией.
«Именно так!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.