В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.

По его словам, оборонное ведомство страны отмечает рост числа турецких провокаций в последнее время.

«Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул готовность Греции к военному противостоянию с Турцией.

«Именно так!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.