Число случаев коронавируса в Индии превысило 226 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 226 770.
Число случаев коронавируса в Индии превысило 226 тысяч
  • Reuters
  • © Francis Mascarenhas

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 9851 новый случай коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 273 и достигло 6348.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 109 462 пациента.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.

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