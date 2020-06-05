Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 600 тысяч

Короткая ссылка
В Бразилии за сутки выявили почти 31 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число пациентов составило 614 941. Об этом сообщает телеканал С5N со ссылкой на данные Минздрава страны.
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 600 тысяч
  • Reuters

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Бразилии умерли 1473 человека с коронавирусом, общее число жертв достигло 34 021.

По данным медиков, вылечились более 254 тыс. пациентов с COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить