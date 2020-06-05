Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 600 тысяч
- Reuters
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Бразилии умерли 1473 человека с коронавирусом, общее число жертв достигло 34 021.
🇧🇷 BRASIL SUPERÓ LOS 600.000 CASOS Y MARCÓ NUEVO RÉCORD DE MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS— C5N (@C5N) June 5, 2020
Este jueves informaron 30.925 nuevos casos de COVID-19 y 1.473 muertos (récord).
La cifra total de casos asciende a 614.941. Hay 34.021 fallecidos pic.twitter.com/1BnSskYmoE
По данным медиков, вылечились более 254 тыс. пациентов с COVID-19.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19.