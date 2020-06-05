Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 600 тысяч

В Бразилии за сутки выявили почти 31 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число пациентов составило 614 941. Об этом сообщает телеканал С5N со ссылкой на данные Минздрава страны.

Reuters