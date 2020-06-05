В Нью-Йорке за сутки задержали около 300 протестующих

В Нью-Йорке за прошедшие сутки задержали почти 300 участников протестных акций. Об этом сообщил начальник полиции города Дермот Шиа.

«Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье. Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью — до примерно 300», — приводит ТАСС его слова.

Шиа отметил, что полицейские задерживают протестующих, которые занимаются мародёрством или нападают на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее житель США Исаак Болтианский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.