В Нью-Йорке за сутки задержали около 300 протестующих

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В Нью-Йорке за прошедшие сутки задержали почти 300 участников протестных акций. Об этом сообщил начальник полиции города Дермот Шиа.
В Нью-Йорке за сутки задержали около 300 протестующих
  • Reuters

«Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье. Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью — до примерно 300», — приводит ТАСС его слова.

Шиа отметил, что полицейские задерживают протестующих, которые занимаются мародёрством или нападают на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее житель США Исаак Болтианский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.

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