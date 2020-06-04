Депутат Госдумы прокомментировал протесты в США

Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал ФАН протесты в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

В ходе онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» парламентарий выразил мнение, что США нужна реформа в правоохранительной системе.

Он призвал не вмешиваться во внутренние дела этой страны, так как «американцы должны сами разобраться со своими внутренними противоречиями».

«Нужно понимать, что США — суверенное государство и мы не можем вмешиваться во внутренние дела. Это их технология — недобросовестное вмешательство в суверенные государства. У нас есть свои подходы по внешней политике — мы исходим из принципа добрососедства и невмешательства», — отметил он.

Ранее житель США Исаак Болтианский прокомментировал телеканалу «Звезда» ситуацию в Нью-Йорке.