Депутат Госдумы прокомментировал протесты в США

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал ФАН протесты в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Депутат Госдумы прокомментировал протесты в США
  • Reuters

В ходе онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» парламентарий выразил мнение, что США нужна реформа в правоохранительной системе.

Он призвал не вмешиваться во внутренние дела этой страны, так как «американцы должны сами разобраться со своими внутренними противоречиями».

«Нужно понимать, что США — суверенное государство и мы не можем вмешиваться во внутренние дела. Это их технология — недобросовестное вмешательство в суверенные государства. У нас есть свои подходы по внешней политике — мы исходим из принципа добрососедства и невмешательства», — отметил он.

Ранее житель США Исаак Болтианский прокомментировал телеканалу «Звезда» ситуацию в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить