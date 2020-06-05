В посольстве рассказали о возвращении россиян из Уругвая

Российское посольство сообщило о возвращении россиян, выразивших желание покинуть Уругвай, на родину вывозным рейсом из столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

«Возможность в ускоренном возвращении на родину предоставлена всем выразившим желание и обратившимся российским гражданам, оказавшимся в эпидемиологической изоляции в Уругвае в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Facebook.

Уточняется, что вывозной рейс авиакомпании Azur Air проследует по маршруту «Буэнос-Айрес — Сантьяго — Гавана — Москва».

«Посольство оказало россиянам всё необходимое содействие в логистике, согласовании миграционных процедур пересечения уругвайско-аргентинской границы, доступе в аэропорт, регистрации на рейс, оперативном урегулировании всех возникавших проблем», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами.