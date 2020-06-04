Facebook по ошибке пометил как недостоверный пост RT Deutsch о больнице в Уфе
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RT опубликовал в Facebook пост с видео о том, как в Уфе проходит строительство инфекционной больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Позднее сообщение телеканала было отмечено как недостоверное.
Fatabyyano является фактчекером в Facebook для материалов с Ближнего Востока и из Северной Африки и не имеет отношения к Германии. При этом в качестве подтверждения «недостоверности» поста была предоставлена ссылка о фейках, касающихся французского лидера Эммануэля Макрона.
После того как фактчекеры не ответили RT Deutsch в установленный срок, телеканал обратился напрямую в Facebook, который переслал сообщение Fatabyyano.
Фактчекеры отметили, что произошла «техническая ошибка», а также заявили, что они не занимаются проверкой немецкого контента.
По заявлению RT Deutsch, хронологически это произошло после заявления о том, что телеканал стал пятым в Facebook среди немецкоязычных СМИ Германии по просмотрам видео за март.
После «фактчекинга» Fatabyyano в мае было зафиксировано снижение трафика в Facebook. Телеканал отмечает, это не первый подобный инцидент.
В настоящее время метка о «недостоверном» посте снята.
Ранее Facebook удалил пост проекта In the Now, в котором говорилось об убитом генерале КСИР Касеме Сулеймани.