В Госдуме прокомментировали учения Defender Europe 20 Plus
- РИА Новости
«Учения в этом направлении у нас вызывают обеспокоенность и представляют опасность для государства», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, с российской стороны принимаются все необходимые меры для укрепления обороноспособности России на этих направлениях: в Балтике, на Чёрном море.
Церемонию начала манёвров Defender Europe 20 Plus провёл министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Учения начались на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны.