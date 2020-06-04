В Госдуме прокомментировали учения Defender Europe 20 Plus

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США в Польше.
В Госдуме прокомментировали учения Defender Europe 20 Plus
  • РИА Новости

«Учения в этом направлении у нас вызывают обеспокоенность и представляют опасность для государства», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, с российской стороны принимаются все необходимые меры для укрепления обороноспособности России на этих направлениях: в Балтике, на Чёрном море.

Церемонию начала манёвров Defender Europe 20 Plus провёл министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Учения начались на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны.

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