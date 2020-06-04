В Мексике от последствий коронавируса умерли более 11 тысяч человек
- Reuters
Как сообщает Eleconomista, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1 092 летальных исхода, связанных с коронавирусом.
Однако, как пояснил мексиканский министр по профилактике и укреплению здоровья Уго Лопес-Гател, вероятно, не все смерти произошли в один день, а случились несколькими днями ранее.
За сутки в Мексике выявили 3 912 новых случаев COVID-19.
Общее число заболевших достигло 101 238 человек.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией в Центральной и Южной Америке.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.