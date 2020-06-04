Кипр полностью снимет ограничения на массовые мероприятия в сентябре

Кипр не раньше сентября полностью снимет ограничения на численность людей, которым можно собираться компаниями или участвовать в массовых мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях, заявили в Минздраве страны.

В ответе на вопросы населения о разрешённом числе людей на свадьбах, крестинах, концертах и вечеринках отмечается, что до 24 июня действует запрет на собрания более десяти человек.

С 24 июня по 6 июля на Кипре планируется разрешить собрания до 50 человек в помещениях и до 100 на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции и гигиенических норм.

На втором этапе, с 7 июля по 31 августа, разрешат собрания до 75 человек в закрытых помещениях и до 150 человек на улице.

«С 1 сентября отменяются ограничения в отношении максимального количества людей в соответствии с гигиеническими протоколами и указами, которые будут действовать в то время», — приводит сообщение ТАСС.

21 марта Кипр ввёл запрет на приём пассажирских рейсов из 28 стран, включая Россию, из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.