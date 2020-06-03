Выборы президента Польши назначены на 28 июня

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Выборы президента Польши состоятся 28 июня.
Выборы президента Польши назначены на 28 июня
  • Reuters

Об этом сообщила спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек, передаёт RMF24.

Согласно Конституции Польши, спикер сейма назначает дату проведения выборов президента.

Ранее выборы были назначены на 10 мая, но в условиях пандемии коронавируса они не были проведены.

Срок полномочий действующего президента Анджея Дуды истекает 6 августа.

Ранее сообщалось, что власти Польши считают 28 июня крайним законным сроком проведения президентских выборов, которые ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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