В США расследуют возможную угрозу от импорта ванадия из других стран

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Американские власти изучают вопрос о том, представляет ли угрозу для национальной безопасности нынешний объём импорта ванадия из-за рубежа. Об этом заявили в Министерстве торговли США.
В США расследуют возможную угрозу от импорта ванадия из других стран
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Такое расследование инициировал министр торговли Уилбур Росс.

Как уточняется в заявлении ведомства, в ноябре 2019 года местные производители ванадия AMG Vanadium из Кембриджа и US Vanadium из Хот-Спрингс запросили проведение расследования импорта ванадия «на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли».

Указанная статья закона предусматривает возможность ограничивать импорт продукции из-за рубежа по соображениям нацбезопасности.

Как пояснил Росс, ванадий используется в национальной оборонной и критической инфраструктуре США, он также употребляется в аэрокосмической сфере.

При этом компании предположили, что на внутреннюю промышленность может негативно влиять импорт этого металла «по заниженной цене».

В феврале США уведомили об ужесточении экспортного режима в отношении России. Тогда речь шла об ограничениях в сфере ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников.

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