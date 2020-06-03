Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня
- Reuters
Об этом сообщило похоронное бюро Fort Bend на странице в Facebook.
Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер возместит расходы на похороны Флойда.
46-летний Флойд умер в понедельник, 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины. Он лежал на земле в наручниках, а один из полицейских, державших его, прижал ему шею коленом.
Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.
Произошедшее вызвало волну протестов.