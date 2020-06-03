Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня

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Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании сотрудниками полиции, состоятся в городе Хьюстон в американском штате Техас во вторник, 9 июня.
Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня
  • Reuters

Об этом сообщило похоронное бюро Fort Bend на странице в Facebook.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер возместит расходы на похороны Флойда.

46-летний Флойд умер в понедельник, 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины. Он лежал на земле в наручниках, а один из полицейских, державших его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Произошедшее вызвало волну протестов.

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