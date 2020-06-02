Число случаев коронавируса в Индии почти достигло 200 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 198 706.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 8171 новый случай коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 204 и достигло 5598 человек.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 95 527 пациентов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.