Число случаев коронавируса в Индии почти достигло 200 тысяч
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Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 8171 новый случай коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 204 и достигло 5598 человек.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 95 527 пациентов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.