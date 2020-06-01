Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.

«На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне (а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США), по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что МИД и посольство России в США выразили протест в связи с «неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста».

Ранее посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.