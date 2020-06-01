Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.
Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
  • Reuters

«На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне (а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США), по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что МИД и посольство России в США выразили протест в связи с «неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста».

Ранее посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить