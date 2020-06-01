Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
- Reuters
«На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне (а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США), по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что МИД и посольство России в США выразили протест в связи с «неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста».
Ранее посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.