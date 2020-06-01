В метро Мехико попросили молчать, чтобы не распространять COVID-19

Метрополитен Мехико попросил пассажиров молчать во время использования этого вида общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«Кампания «Молча предотвращаем заражение» нацелена на уменьшение объёма выделяющихся при разговоре частиц, которые могут быть фактором инфицирования в замкнутых пространствах», — говорится в записи Метрополитена Мехико в Twitter.

La campaña "Callados prevenimos el contagio", está encaminada a disminuir la emisión de gotículas que se generan al hablar, y que podrían ser factor de contagio en espacios cerrados. #SalvaVidas#PrevenirEsProtegerpic.twitter.com/klCVDXJecm — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 1, 2020

С 17 апреля власти обязали всех в метро Мехико носить медицинские маски.

Всего в Мексике насчитывается более 90 тыс. инфицированных коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции COVID-19.