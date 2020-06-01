Подаренный Россией лабрадор заступает на службу в финскую таможню

Лабрадор по кличке Ютта, подаренный Федеральной таможенной службой России финским коллегам, успешно прошёл подготовку и вскоре приступит к службе в таможне Финляндии.

«Сегодня Ютта официально стала таможенной собакой, задачей которой будет поиск наркотических веществ в аэропорту Хельсинки-Вантаа, то есть проверка пассажиров, грузов, почты. Она будет помогать таможне и другим ведомствам в предотвращении преступлений», — приводит ТАСС слова инструктора собаки Юсси Плантинга.

По его словам, у собаки будет 12-часовой рабочий день.

«По характеру Ютта открытая, самостоятельная, смелая и порой даже немного дерзкая», — сказал он и отметил, что у собаки хороший аппетит.

Летом 2019 года сотрудники ФТС России подарили своим коллегам из Финляндии собаку по кличке Ютта — в честь 25-летия соглашения между странами о взаимной помощи в таможенных делах.