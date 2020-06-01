Посол оценил ситуацию с туризмом в Италии

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано оценил ситуацию с туризмом в стране.
Посол оценил ситуацию с туризмом в Италии
  • Reuters

«Вне всякого сомнения, туризм — это одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в настоящее время выдача виз российским туристам приостановлена.

Как напомнил Терраччано, до 15 июня внешние границы Евросоюза закрыты, а после вопрос о продлении или непродлении срока рассмотрят на европейском уровне.

«Со своей стороны, Италия готова открыть границы как можно скорее. Мы надеемся, что российские туристы смогут вернуться в Италию уже этим летом», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила прогнозы по открытию границ в мире.

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