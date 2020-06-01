В Кремле оценили мнение о «причастности» России к протестам в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрению Вашингтона», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расцениваются подобные высказывания.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Сьюзан Райс.

По подсчётам Associated Press, полиция Соединённых Штатов задержала около 4100 человек в ряде городов страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.