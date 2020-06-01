В Орландо против протестующих применили слезоточивый газ

Полиция американского города Орландо применила слезоточивый газ против демонстрантов, принимавших участие в акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом полиция города сообщила на своей странице в Twitter.

«К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ», — говорится в заявлении.

ALERT ⚠️ : Unfortunately, because demonstrators are throwing rocks, bottles and construction equipment, police had to deploy tear gas. Currently, I-4 is closed between Ivanhoe & Amelia Ave. pic.twitter.com/U3HswCUeKy — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 1, 2020

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда