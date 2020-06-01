В Орландо против протестующих применили слезоточивый газ

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Полиция американского города Орландо применила слезоточивый газ против демонстрантов, принимавших участие в акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом полиция города сообщила на своей странице в Twitter.

«К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда

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