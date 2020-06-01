В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

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Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Управление общественной безопасности американского штата Миннесота на своей странице в Twitter.

«Вызывают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35W, спровоцировавшие толпу мирных демонстрантов. Водитель грузовика получил ранения и доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Он задержан. По видимости, никто из протестующих не был сбит грузовиком», — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалисты выясняют, как грузовик оказался на заполненной демонстрантами трассе.

Ранее в Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

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