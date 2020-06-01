В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч

В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав.

Уточняется, что в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 16 409 случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших достигло 514 849.

Число смертей из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 408 и достигло 29 314.

Всего в стране излечились от коронавируса 206 555 человек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.