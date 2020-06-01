Число случаев коронавируса в Чили почти достигло 100 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чили возросло до 99 688.

Об этом сообщает Минздрав страны.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 4830 новых больных.

Также за прошедшие 24 часа в Чили от COVID-19 умерли 57 пациентов, в результате чего общее число скончавшихся достигло 1054.

На данный момент в Чили выздоровело 42 727 человек.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения страны работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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