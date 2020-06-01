В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 5,939 млн случаев коронавируса.

Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 367 тыс.

Больше всего больных (свыше 2,743 млн) было зафиксировано в американском регионе.

Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.