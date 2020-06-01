В Денвере десятки полицейских пострадали в результате беспорядков
Об этом сообщает CNN.
Пазен уточнил, что речь идёт о пострадавших офицерах полиции за последние несколько дней.
Он также добавил, что один полицейский до сих пор остаётся в больнице из-за травмы, полученной в результате удара автомобилем.
Ранее стало известно, что полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.