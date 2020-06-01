В Денвере десятки полицейских пострадали в результате беспорядков

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Начальник полиции американского города Денвер Пол Пазен заявил, что десятки полицейских пострадали в результате беспорядков, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает CNN.

Пазен уточнил, что речь идёт о пострадавших офицерах полиции за последние несколько дней.

Он также добавил, что один полицейский до сих пор остаётся в больнице из-за травмы, полученной в результате удара автомобилем.

Ранее стало известно, что полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.

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