В Нью-Йорке расследуют наезд двух машин полиции на протестующих

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился провести расследование инцидента с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих.

Об этом сообщает CNN.

Расследованием происшествия займутся главы департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон и следственного департамента города Маргарет Гарнетт.

Уточняется, что результаты расследования данного инцидента должны быть представлены мэру «в течение ближайших недель».

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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