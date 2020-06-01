В Нью-Йорке расследуют наезд двух машин полиции на протестующих

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился провести расследование инцидента с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих.

Об этом сообщает CNN. Расследованием происшествия займутся главы департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон и следственного департамента города Маргарет Гарнетт. Уточняется, что результаты расследования данного инцидента должны быть представлены мэру «в течение ближайших недель». Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.