Террористы обстреляли населённые пункты в провинции Идлиб

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Террористическая группировка обстреляла населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.
Террористы обстреляли населённые пункты в провинции Идлиб
  • © Reuters

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебира, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус, один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации», — приводит РИА Новости сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

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