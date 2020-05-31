Террористы обстреляли населённые пункты в провинции Идлиб

Террористическая группировка обстреляла населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебира, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус, один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации», — приводит РИА Новости сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.