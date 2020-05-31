Мэр Лос-Анджелеса ввёл комендантский час

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Мэр Лос-Анджелеса Эрик Грасетти ввёл комендантский час в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час», — написал Гарсетти в своём Twitter.

Отмечается, что комендантский час устанавливается с 20:00 до 5:00.

Мэр добавил, что всегда будет защищать право населения города жить без страха вандализма.

Ранее в американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

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