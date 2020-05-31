Мэр Лос-Анджелеса ввёл комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Грасетти ввёл комендантский час в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час», — написал Гарсетти в своём Twitter.

We will always protect free speech and Angelenos’ right to live without fear of violence or vandalism. To increase safety for demonstrators, law enforcement and all citizens of Los Angeles, we are putting a curfew in place from 8 p.m. to 5 a.m.

https://t.co/vy3XM760qb — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 30, 2020

Отмечается, что комендантский час устанавливается с 20:00 до 5:00.

Мэр добавил, что всегда будет защищать право населения города жить без страха вандализма.

Ранее в американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.