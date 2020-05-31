Трамп: будущее космической отрасли за частными компаниями
«Сегодняшний запуск подтверждает, что будущее за частной космической отраслью», — цитирует ТАСС Трампа.
Американский лидер отметил, что вывод на орбиту Crew Dragon обошёлся дешевле, чем в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
«В рамках программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА мы будем использовать ракеты и космические корабли, разработанные, созданные, запускаемые и принадлежащие частным американским компаниям», — добавил он.
Ранее Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».