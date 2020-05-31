Трамп: будущее космической отрасли за частными компаниями

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Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск корабля Crew Dragon свидетельствует о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями.

«Сегодняшний запуск подтверждает, что будущее за частной космической отраслью», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер отметил, что вывод на орбиту Crew Dragon обошёлся дешевле, чем в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

«В рамках программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА мы будем использовать ракеты и космические корабли, разработанные, созданные, запускаемые и принадлежащие частным американским компаниям», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».

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