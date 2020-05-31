Трамп прокомментировал запуск ракеты SpaceX

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Президент США Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».

«Мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звёздам», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, прежние лидеры США поставили страну в зависимость от иностранных держав в вопросе космоса.

«Больше этого не будет», — добавил он.

Ранее стало известно, что ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

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