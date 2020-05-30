Около 300 человек вылетели из Лондона в Москву и Петербург

Около 300 человек вылетели из Лондона в Москву и Санкт-Петербург вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Великобритании Кирилл Соколов-Щербачёв.

«На рейс зарегистрировались 289 человек, в том числе 280 граждан РФ и девять иностранцев, из которых четверо — из стран СНГ. Это первый вывозной рейс, который проводится по графику, утверждённому оперативным штабом, он был организован Минкомсвязью», — приводит ТАСС его слова.

Дипломат отметил, что самолёт совершит посадку в Санкт-Петербурге, где выйдут 60 человек, а затем направится в Москву.

В апреле посольство России сообщило, что пожелавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона в Москву.