Пожелавшие покинуть Британию россияне вылетели из Лондона в Москву

Пожелавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России.

«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Обратным рейсом вылетели несколько граждан России, оказавшиеся в Британии «в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений».

По прибытии в Москву они должны будут выдержать карантин.

Ранее британский посол в России Дебора Броннерт поблагодарила российский МИД и «Аэрофлот» за помощь в возвращении британцев на родину.