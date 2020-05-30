Гознак прокомментировал задержание на Мальте партии ливийской валюты

Гознак прокомментировал сообщения о задержании партии якобы фальшивых ливийских банкнот таможней Мальты.

«Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключён АО «Гознак» с Центральным банком Ливии, расположенным в Тобруке», — сообщили там, подчеркнув, что право ЦБ в Тобруке было закреплено в 2016 году решением Правительства национального единства (Триполи).

В Гознаке отметили, что изготовленные банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот и имеют визуальные отличия по сравнению с ними, они были подтверждены представителями Центрального банка Ливии, поэтому «применение термина «фальшивый» по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным».

Кроме того, поставка данного тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при Совбезе ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношений этой страны.

«В нарушение норм международного права таможня Мальты в сентябре 2019 года задержала контейнеры с принадлежащими Центральному банку Ливии банкнотами», — говорится в сообщении Гознака.

Подчёркивается, что только в мае 2020 года мальтийские таможенные органы отреагировали заявлением, «содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО «Гознак» и Центрального банка Ливии».

29 мая Госдепартамент опубликовал сообщение о том, что на Мальте перехвачена партия ливийской валюты номинальной стоимостью в $1,1 млрд.

В МИД России прокомментировали это заявление, отметив, что деньги, о которых идёт речь, необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики.