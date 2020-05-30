МИД России опроверг заявления о перехвате «фальшивой» валюты для Ливии

В МИД России прокомментировали заявление США о том, что власти Мальты конфисковали партию якобы фальшивых ливийских динаров, которые были изготовлены российским «Гознаком» для восточноливийского правительства.

«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Гознак» и главой Центрального банка Ливии, утверждённого Палатой депутатов (парламент) Ливии», — заявили в Москве, подчеркнув, что ливийская сторона произвела необходимую предоплату.

Банкноты были направлены в адрес ЦБ в ливийском Тобруке. Эти деньги необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики, добавили в МИД.

Там напомнили, что в Ливии в условиях двоевластия действуют два Центральных банка.

«Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом — Палатой депутатов — и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью», — говорится в сообщении.

Таким образом, указали в Министерстве иностранных дел, фальшивыми являются «не ливийские динары, а американские заявления».

29 мая Госдепартамент опубликовал сообщение о том, что на Мальте перехвачена партия ливийской валюты номинальной стоимостью в $1,1 млрд.