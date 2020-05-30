Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания.

«Секретная служба продемонстрировала отличную работу вчера вечером у Белого дома. Они действовали не только профессионально, но и очень спокойно. Я наблюдал изнутри и чувствовал себя в безопасности, как никогда ранее», — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.

Как сообщили в полиции, два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения в Окленде, один из них скончался.