Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания.
Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома
  • Reuters

«Секретная служба продемонстрировала отличную работу вчера вечером у Белого дома. Они действовали не только профессионально, но и очень спокойно. Я наблюдал изнутри и чувствовал себя в безопасности, как никогда ранее», — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.

Как сообщили в полиции, два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения в Окленде, один из них скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить