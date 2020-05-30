В Портленде введён режим ЧП из-за беспорядков

Мэр Портленда в американском штате Орегон Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения в городе в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

«Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6:00 утра сегодня. Он возобновится с 20:00 субботы вечера и до 6:00 утра воскресенья», — написал он в Twitter.

По его словам, протесты сопровождаются пожарами, кражами, угрозами в адрес журналистов.

«И всё в разгар пандемии, когда люди почти всё потеряли», — написал он и назвал это «отвратительным».

Ранее губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с центром в Атланте на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.