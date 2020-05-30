В Атланте ввели режим ЧП из-за протестов

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Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с центром в Атланте на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.
В Атланте ввели режим ЧП из-за протестов
  • Reuters

«По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов Национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте», — написал в Twitter губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

Он отметил, что бойцы Нацгвардии выйдут на патрулирование немедленно, «чтобы помочь местным органам правопорядка, которые неустанно работают над подавлением незаконной деятельности и восстановлением мира».

Ранее стало известно, что акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. По последним данным, протестующие в Миннеаполисе подожгли здание банка Wells Fargo, которое находится недалеко от полицейского участка.

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