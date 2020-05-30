Российские вертолёты сопроводили колонну гражданских машин в САР

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Два российских военных вертолёта сопроводили колонну гражданских машин, которая двигалась по трассе М-4 в сирийском Заевфратье.
Российские вертолёты сопроводили колонну гражданских машин в САР
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Два вертолёта выполняли патрулирование вдоль трассы М-4 для сопровождения гражданской колонны», — цитирует РИА Новости пилота одного из вертолётов Ивана Петрова.

Он уточнил, что одна из боевых машин шла впереди, другая сзади колонны.

Вертолёты наблюдали за обстановкой на трассе.

Ранее стало известно, что российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

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