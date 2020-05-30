Гуманитарная помощь ЮНИСЕФ прибыла из ФРГ в Венесуэлу

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Двенадцать тонн гуманитарной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыли из Германии в Венесуэлу.
Гуманитарная помощь ЮНИСЕФ прибыла из ФРГ в Венесуэлу
  • AFP
  • © Cristian Hernandez

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны по многосторонним отношениям Александра Яньеса.

«Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, во-первых, то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы», — заявил он.

По его словам, гуманитарная помощь будет раздаваться на пунктах комплексной социальной поддержки.

Ранее посольство Ирана в Каракасе сообщило, что первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу.

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