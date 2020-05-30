Гуманитарная помощь ЮНИСЕФ прибыла из ФРГ в Венесуэлу

Двенадцать тонн гуманитарной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыли из Германии в Венесуэлу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны по многосторонним отношениям Александра Яньеса.

«Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, во-первых, то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы», — заявил он.

По его словам, гуманитарная помощь будет раздаваться на пунктах комплексной социальной поддержки.

Ранее посольство Ирана в Каракасе сообщило, что первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу.