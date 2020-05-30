Гуманитарная помощь ЮНИСЕФ прибыла из ФРГ в Венесуэлу
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны по многосторонним отношениям Александра Яньеса.
«Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, во-первых, то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы», — заявил он.
По его словам, гуманитарная помощь будет раздаваться на пунктах комплексной социальной поддержки.
Ранее посольство Ирана в Каракасе сообщило, что первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу.