ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн

Европейская комиссия (ЕК) сообщила о решении выделить Украине кредит в размере €500 млн в рамках четвёртой программы макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Еврокомиссия от имени ЕС одобрила предоставление Украине кредита в размере €500 млн в рамках четвёртой программы макрофинансовой поддержки», — указано в сообщении.

Отмечается, что с учётом вышеуказанного транша с 2014 года ЕС предоставил Украине кредиты на сумму €3,8 млрд в рамках программы макрофинансовой поддержки.

Ранее Украина и Международный валютный фонд договорились на рабочем уровне о резервном кредите.