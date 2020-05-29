ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн

Короткая ссылка
Европейская комиссия (ЕК) сообщила о решении выделить Украине кредит в размере €500 млн в рамках четвёртой программы макрофинансовой помощи. 
ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Еврокомиссия от имени ЕС одобрила предоставление Украине кредита в размере €500 млн в рамках четвёртой программы макрофинансовой поддержки», — указано в сообщении.

Отмечается, что с учётом вышеуказанного транша с 2014 года ЕС предоставил Украине кредиты на сумму €3,8 млрд в рамках программы макрофинансовой поддержки.

Ранее Украина и Международный валютный фонд договорились на рабочем уровне о резервном кредите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить