Посол России в США оценил будущее договора СНВ-III

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Посол России в США Анатолий Антонов оценил будущее Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Посол России в США оценил будущее договора СНВ-III
  • © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
  • AFP

«Ситуация сложная, очень непростая, грустная. Тем более что мне посчастливилось со своими коллегами из Министерства обороны, Министерства иностранных дел работать над созданием этого договора. Это незабываемые дни. И когда две делегации уходили с переговоров, и американцы, и русские, и военные, и дипломаты, — у всех было сожаление», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, российская сторона была готова работать дальше, но когда американской предложили работать в области экономической стабильности на основе наработок договора СНВ, Вашингтон отказался.

Как отметил Антонов, договор СНВ — это баланс интересов между двумя великими странами, прекрасный фундамент для строительства нормальных, прагматичных двухсторонних отношений.

Посол добавил, что позиция Москвы остаётся однозначной — Россия выступает за продление договора СНВ-III без каких-либо условий.

Ранее конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам, назвал решение президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) безрассудным.

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