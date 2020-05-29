Посол России в США оценил будущее договора СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов оценил будущее Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Ситуация сложная, очень непростая, грустная. Тем более что мне посчастливилось со своими коллегами из Министерства обороны, Министерства иностранных дел работать над созданием этого договора. Это незабываемые дни. И когда две делегации уходили с переговоров, и американцы, и русские, и военные, и дипломаты, — у всех было сожаление», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, российская сторона была готова работать дальше, но когда американской предложили работать в области экономической стабильности на основе наработок договора СНВ, Вашингтон отказался.

Как отметил Антонов, договор СНВ — это баланс интересов между двумя великими странами, прекрасный фундамент для строительства нормальных, прагматичных двухсторонних отношений.

Посол добавил, что позиция Москвы остаётся однозначной — Россия выступает за продление договора СНВ-III без каких-либо условий.

Ранее конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам, назвал решение президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) безрассудным.