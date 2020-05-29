За сутки в Бразилии более 1000 человек скончались от коронавируса

За сутки в Бразилии 1156 человек умерли из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что общее число жертв COVID-19 в Бразилии достигло 26 754.

Вместе с этим количество выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 26 417. Общее число зафиксированных больных достигло отметки 438 238.

Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.