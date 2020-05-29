Число случаев коронавируса в Перу превысило 140 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения южноамериканской страны.
Уточняется, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 5874 инфицированных.
По данным ведомства, число умерших от вызываемого вирусом заболевания на данный момент составляет 4099, выздоровели почти 60 тыс. пациентов.
Ранее министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил в интервью телеканалу ATV, что власти страны решили амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.