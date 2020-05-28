В Миннеаполисе уволили четырёх полицейских после гибели задержанного
- Reuters
Об этом сообщил телеканал Fox 9 со ссылкой на главу городской полиции Медарию Аррадондо.
Отмечается, что о соответствующем решении она объявила в ходе пресс-конференции. При этом имена полицейских названы не были.
В связи с проходящими в городе беспорядками мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил губернатора Миннесоты Тима Вальца ввести в город Нацгвардию США.
Как заявил представитель офиса губернатора, в городе уже задействовали около 50—60 военнослужащих для помощи полиции Миннеаполиса.
Во время беспорядков в городе произошёл ряд пожаров, также была зафиксирована серия грабежей.
Ранее стало известно, что один человек погиб при стрельбе в ходе беспорядков в Миннеаполисе.