Один человек погиб при стрельбе в ходе беспорядков в Минниаполисе
- Reuters
Об этом сообщает CBSN Minnesota.
В полиции рассказали, что выехавшие на вызов сотрудники обнаружили на тротуаре мужчину в тяжёлом состоянии. Он был доставлен в больницу, где позднее скончался.
По словам следователей, мужчина получил огнестрельное ранение, а не ножевое, как сообщалось ранее.
Один человек был задержан. В настоящее время ведётся расследование произошедшего.
Ранее губернатор штата Миннесота Тим Вальц прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.