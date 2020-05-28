Один человек погиб при стрельбе в ходе беспорядков в Минниаполисе

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В результате стрельбы в Минниаполисе, где после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начались беспорядки, погиб один человек.
Один человек погиб при стрельбе в ходе беспорядков в Минниаполисе
  • Reuters

Об этом сообщает CBSN Minnesota.

В полиции рассказали, что выехавшие на вызов сотрудники обнаружили на тротуаре мужчину в тяжёлом состоянии. Он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

По словам следователей, мужчина получил огнестрельное ранение, а не ножевое, как сообщалось ранее.

Один человек был задержан. В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее губернатор штата Миннесота Тим Вальц прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

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