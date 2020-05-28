Губернатор Миннесоты назвал шокирующим видео смерти афроамериканца при задержании

Короткая ссылка
Губернатор штата Миннесота Тим Вальц прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.
Губернатор Миннесоты назвал шокирующим видео смерти афроамериканца при задержании
  • Reuters

Как сообщает CBSN Minnesota, Вальц призвал к справедливости и тщательному расследованию смерти Флойда.

В ходе своего выступления губернатор заявил, что его «шокировало и ужаснуло» опубликованное в соцсетях видео.

«Совершено очевидно для всех, что то, что произошло с Джорджом Флойдом, неправильно», — сказал он.

46-летний Флойд умер в понедельник, 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины. Он лежал на земле в наручниках, а один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Произошедшее вызвало волну протестов.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование данного инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить