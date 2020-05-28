Губернатор Миннесоты назвал шокирующим видео смерти афроамериканца при задержании

Губернатор штата Миннесота Тим Вальц прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

Как сообщает CBSN Minnesota, Вальц призвал к справедливости и тщательному расследованию смерти Флойда.

В ходе своего выступления губернатор заявил, что его «шокировало и ужаснуло» опубликованное в соцсетях видео.

«Совершено очевидно для всех, что то, что произошло с Джорджом Флойдом, неправильно», — сказал он.

46-летний Флойд умер в понедельник, 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины. Он лежал на земле в наручниках, а один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Произошедшее вызвало волну протестов.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование данного инцидента.