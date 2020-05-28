В Южной Корее выявили 79 новых случаев инфицирования коронавирусом

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За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея.
В Южной Корее выявили 79 новых случаев инфицирования коронавирусом
  • Reuters

Большинство новых случаев имеют локальное происхождение, лишь 11 из них завезены из-за границы, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что с начала эпидемии в стране на коронавирус проверили более 850 тыс. человек.

За сутки в Южной Корее не зафиксировано смертей среди пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет 269.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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