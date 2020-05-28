В Южной Корее выявили 79 новых случаев инфицирования коронавирусом
- Reuters
Большинство новых случаев имеют локальное происхождение, лишь 11 из них завезены из-за границы, передаёт РИА Новости.
Уточняется, что с начала эпидемии в стране на коронавирус проверили более 850 тыс. человек.
За сутки в Южной Корее не зафиксировано смертей среди пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет 269.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.