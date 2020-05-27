Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке энергоносителей

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Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке энергоносителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей.

«С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле договорённостей в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров «условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики».

Также Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года.

«Владимир Путин поздравил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам», — сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак провёл телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

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